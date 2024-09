Bollette luce rincari in arrivo | aumenti per i clienti vulnerabili

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arera in un comunicato: Maggior Tutela +8,8% nel IV trimestre perArrivano iper ledella. Nell’ultimo trimestre del 2024 aumenterà dell’8,8% la bolletta elettrica per il ‘cliente tipo’ vulnerabile servito in Maggior Tutela. Dal 1° luglio di quest’anno, il servizio è disponibile per i solie cioè