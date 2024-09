Besseghini costo energia crescerà ma non a doppia cifra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nell'ultimo trimestre dell'anno (ottobre-dicembre 2024) l'andamento deldell'per i clienti vulnerabili, rispetto al trimestre precedente, subirà "una crescita", ma questa "non dovrebbe superare la". Lo ha detto Stefano, presidente di Arera, a margine della 20/esima edizione della 'Energies and Transition Confartigianato High School', in corso a Chia (Cagliari). Il trend non sarà dunque "negativo" perché "l'andamento dei prezzi all'ingrosso l'abbiamo visto tutti", ha spiegato.