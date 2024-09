Bergomi | Inter col Milan un errore C’è una partita da vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) La prestazione dell’contro ilha preoccupato circa le condizioni dei giocatori nerazzurri. Beppeparla dei prossimi impegni su Sky Sport. PROSSIME GARE – La squadra di Simone Inzaghi ha l’obbligo di tornare alla vittoria per non perdere troppo terreno. Beppeinfatti ha detto: «L’il derby lo ha perso nella testa e nell’atteggiamento. Era completamente sbagliato, il secondo tempo soprattutto. Zielinski e Frattesi sono energie diverse. Barella non ha fatto un grande derby, ma spostato e con Frattesi dentro è andato tutto male. Quando cambia l’gioca in maniera diversa, Frattesi gioca con inserimenti e non in palleggio. Con lui puoi giocare anche con una sola punta e un Bisseck in più. Va ad affrontare l’Udinese che difende forte, riparte con i giocatori in forma come Thauvin e la punta alta. Ad Udine è unamolto tosta in cui ci sono trappole.