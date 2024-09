Belgio il Re e il premier denunciano gli abusi nella Chiesa La replica del Papa | Sono la nostra vergogna chiedo perdono

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) La visita diFrancesco in, prevista per celebrare i 600 anni dell’Università di Lovanio, è stata segnata da una forte attenzione sulla drammatica questione della pedofilia all’interno della. In un contesto in cui il Paese ha affrontato numerosi scandali legati aglisu minori, il pontefice ha scelto di affrontare apertamente il tema, riconoscendo la gravità della situazione e la necessità di «chiedere». Durante il suo discorso davanti a Francesco, il re Philippe ha denunciato il profondo dolore inflitto alle vittime, sottolineando chestate «orribilmente ferite, segnate per la vita».