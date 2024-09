Barbariga | Fiera del Casoncello De Co

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dal 26 al 29 settembre 2024, presso gli impianti sportivi in via A.B. Michelangeli, a, si terrà la diciannovesimadelDe. Co. di. Si rinnova l’appuntamento con ladelDe. Co. di, al Palatenda, presso gli impianti sportivi del Comune