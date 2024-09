Auto salta il muretto e si ribalta nella scarpata | un ferito e strada chiusa

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Spaventoso incidentetarda mattina di oggi (venerdì 27 settembre) lungo la Sp 237 a Vestone. Per cause ancora da chiarire, un'è uscita di, piombandosottostante.L'allarme è scattato verso le 11.30 in codice rosso: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza dei