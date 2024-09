Atp Tokyo Matteo Berrettini senza pace | costretto al ritiro per un nuovo problema all’addome

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un altro stop per. Dopo aver vinto il primo set contro il francese Arthur Fils agli ottavi di finale del torneo Atp di, il tennista italiano si è ritirato.ha chiesto l’intervento del fisioterapista per unall’altezza degli addominali, poi l’azzurro ha provato a rientrare in campo ma dopo qualche punto del secondo set si è arreso. Articolo in aggiornamento L'articolo Atpalper unproviene da Il Fatto Quotidiano.