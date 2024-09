Atp Pechino Musetti batte Bergs e va al secondo turno

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lorenzovince all’esordio nel ‘China Open’, torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di. Il tennista azzurro ha battuto in tre set, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, in due ore e 13 minuti di gioco, il giocatore belga Zizou, numero 74 del ranking mondiale. Prossimo avversario del toscano il cinese Yunchaokette Bu, numero 96 in classifica Atp.