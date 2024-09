ATP Pechino definito l’avversario di Jannik Sinner al 2 turno C’è un precedente a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024)conosceche domani affronterà negli ottavi di finale dell’ATP500 di. Sul cemento cinese, il n.1 del mondo ieri ha esordito contro il cileno Nicolas Jarry. Una partita non semplice, con l’altoatesino costretto a rimontare dopo aver perso il primo set 6-4. Nelle restanti due frazioni, però, la differenza è stata molto evidente e il 6-3 6-1 degli altri due parziali la dice lunga. Sarà quindi il russo Roman Safiullin colui che sarà dall’altra parte del campo. Oggi c’è stata la sua vittoria contro lo svizzero Stan Wawrinka sullo score di 6-3 6-4. Una partita che ha confermato le ottime doti del russo di colpitore puro, al cospetto di uno Stan non in grado di tenere il passo in termini di velocità e di continuità d’azione. Sarà quindi un match insidioso per, consapevole anche di quello di cui è in grado Safiullin.