Assunzioni dirigenti scolastici salta l’emendamento della Lega che autorizzava immissioni entro il 31 ottobre con decorrenza giuridica al 1 settembre

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 27 settembre 2024) Niente da fare con il Decreto Omnibus per quanto riguarda ledeiil 31. L'emendamento, presentato dallaal Senato, è stato stralciato e dunque non sarà approvato in commissione. Il provvedimento prevedeva che ledeipotessero essere effettuateil 312024, anche in deroga alle disposizioni vigenti. L'articolocheil 31(conal 1°) .