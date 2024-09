Ascani Pd | “Governo Meloni apra gli occhi | il diritto alla disconnessione dei lavoratori va riconosciuto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2024) La vicepresidente della Camera, Anna, spiega a Fanpage.it, il contenuto della proposta di legge, depositata dal Pd, che punta a introdurre una volta per tutte in Italia il. "Un dipendente non può essere tenuto ad essere continuamente reperibile al di fuori dell'orario di lavoro. Se questo accade, va retribuito", dice la deputata.