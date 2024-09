Arrestato il pusher della coca | aveva messo in piedi un grosso giro di spaccio tra Parma e Sorbolo Mezzani

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Squadra Mobile diha, in esecuzione di un ordine di carcerazione edalla Corte d’Appello di Bologna, un trentenne cittadino nigeriano residente a, condannato in via definitiva alla pena di 5 anni di reclusione, 1 mese e 22 giorni per un cumulo di pene conseguenti a