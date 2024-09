Anticipazioni Endless Love la puntata di oggi 27 Settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 27 settembre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi27Zeynep prega la madre di non rivelare la sua relazione con Hayan ai fratelli. Intanto, Galip e Emir portano avanti il loro complotto per incastrare Kemal, ma Nihan, nel tentativo di seguirli, finisce in una situazione pericolosa? Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice.