Annalisa Elodie e Rose Villain tra i protagonisti di Per la Pace un concerto contro le guerre

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2024) PER LA- LIVELE, alsolidale del 23 ottobre all’Unipol Forum di Assago a Milano si esibiranno 15 artisti, tra cui, che saliranno sul palco per sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di promuovere la, il ricavato andrà in beneficienza.