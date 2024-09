Amianto il Tar del Lazio condanna il Ministero della Difesa per la morte di un militare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si torna a parlare di. Il Tar del, infatti, hato ila risarcire con 135 mila euro la famiglia del capitano di Fregata S.Z., morto per un mesotelioma pleurico causato dall’esposizione all’. Il, deceduto ad Albano Laziale a 62 anni, è stato impegnato nelle unità navaliMarinaper oltre 10 anni, e a terra presso l’Arsenalemarittimo e la Scuola sottufficiali di Taranto, nonché in diverse altre sedi di servizio. Nel novembre 2004, spiega l’Osservatorio Nazionale, all’uomo viene diagnosticato il mesotelioma che ne ha determinato il decesso pochi mesi dopo, nel marzo 2005. Nel 2009 l’infermità sofferta dall’ufficiale è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio e nel 2011 si è aggiunta anche l’equiparazione alle vittime del dovere.