Allerta maltempo violenti temporali al Nord | cosa succede nel weekend

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 27 settembre 2024) La furia delcontinua ad abbattersi sulItalia. Per la giornata di oggi, venerdì 27 settembre, è scattata l'arancione in Lombardia e gialla in sei regioni (Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana) con venti forti e