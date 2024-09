Al via Liceo del Made in Italy | ma come funziona?

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ildelinè realtà. Il percorso che ha portato alla sua realizzazione da parte dell’attuale governo non è stato del tutto lineare. Nonostante il via libera definitivo, in precedenza pare che il Consiglio di Stato avesse sospeso il parere sul regolamento, suscitando critiche da parte delle opposizioni che avevano definito la