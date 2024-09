AC Milan e Grenade annunciano una nuova partnership regionale in Italia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 settembre 2024) A partire dalla stagione in corso,– marchio del Gruppo Mondelez International - diventerà Official Protein Bar Partner dei Rossoneri In collaborazione conACè lieto di annunciare l’avvio di unacon, il brand leader nel mondo delle barrette proteiche già presente in oltre 80 paesi nel mondo, che