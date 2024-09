Abusivismo edilizio in area sottoposta a vincoli | 9 denunce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, in sinergia con l’Arma territoriale, ha denunciato nove persone, ritenute responsabili -a vario titolo- della realizzazione abusiva di un complessonel comune di Altavilla Irpina. Dalle verifiche eseguite dai Carabinieri Forestali, i predetti, in concorso tra di loro e con false attestazioni sul possesso dei requisiti, avrebbero realizzato tre fabbricati per civile abitazione, in un’boscataanche a vincolo idrogeologico, in assenza dei previsti nulla osta rilasciati dagli Enti competenti. Di conseguenza, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino con accuse die violazioni delle normative ambientali. Nel contempo, i militari operanti hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 5.