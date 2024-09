A Monza sarà costruita una torre della ricerca | il centro Verga si amplia

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) IlMaria Letiziadisi. La struttura di riferimento per lo studio e la cura delle patologie oncologiche pediatriche diventerà più grande con unae 3.700 metriquadrati di superficie per laboratori avanzati, spazi per la sperimentazione clinica, aree di