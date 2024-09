A lezione di cucina coreana espressa con ingredienti facili da trovare e da cucinare come nello street food

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lacontinua a conquistare i palati italiani e ora si propone di entrare sulle nostre tavole con delle ricette molto veloci che possono sorprendere ospiti e famigliari per un pranzo o una cena dai gusti tipici dellodi Seul. A questo proposito sono state ideate alcune ricette, i cuisi possono reperire in tutte le città italiane o nel web, che sono state realizzate e raccontate in uno showcooking con degustazione a Signature Kitchen Suite di Milano. L’evento è stato organizzato da aT Center Paris, agenzia governativa del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Corea, che ha coinvolto la Federazione Italiana Professional e Personal Chef, FIPPC con il presidente Giorgio Trovato e lo chef coreano Kim Minseok rinomato per la sua maestria nell’utilizzo didellatradizionale in chiave moderna.