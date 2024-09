8 magnifici cani alla ricerca di una nuova casa a ottobre

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per i nostri amici a quattro zampe è arrivato il momento di affrontare l'autunno in undove non sentirsi più soli. Se siete giàdi un bel cane da accogliere tra le vostre mura domestiche - a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno - avete la possibilità di