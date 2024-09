 1 secondo di… la mostra solidale con i ritratti fotografici di Andrea Dalla Costa

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Nel Rinascimento un uomo comune vedeva nell’arco di tutta la sua vita circa 25 immagini. Oggi,ognuno di noi, quando guarda un video, vede 25 immagini in un". Queste affermazioni, ascoltate in un'aula della scuola d'arte sono state la scintilla per il progetto fotografico, nato nel 1994