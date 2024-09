Wolfs – Lupi solitari | il nuovo trailer del film con Brad Pitt e George Clooney in arrivo il 27 settembre su Apple TV+

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024)TV+ ha svelato oggi undi “”, l’attesissima action-comedy coninil 27suTV+. Ecco il: NelOriginal diretto da Jon Watts,interpreta un fixer professionista assunto per coprire un crimine in casa di un’importante funzionaria newyorkese. Quando sulla scena si presenta un secondo risolvi-problemi (), i due “” si ritrovano, loro malgrado, a lavorare insieme. Nel corso di una notte esplosiva, scoprono che la faccenda sta per sfuggirgli di mano in modo completamente inaspettato dovranno mettere da parte i loro dissapori e il loro ego per portare a termine il lavoro. Completano il cast anche Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Zlatko Buri?.