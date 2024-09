Vlahovic fissato il primo INCONTRO per il RINNOVO con l’entourage | sul tavolo questa PROPOSTA Le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 settembre 2024), oggiilper ilcondel serbo: sul. Lesull’attaccante L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato a fare chiarezza in merito alla situazione relativa alle trattative per ildi Dusancon la Juventus. Il prossimo mese è in programma uncondel serbo