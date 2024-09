Vigilanza straordinaria nelle stazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Rapine, scippi, episodi di microcrinalità: la zona della stazione non è tra le più sicure e spesso teatro di fatti di cronaca. Per questo la giunta comunale ha approvato il progetto relativo alle iniziative per la promozione della sicurezza integrataferroviarie. L’intervento della prefettura, realizzato in collaborazione con la Regione, ritiene importante incentivare gli interventi integrati di sicurezza urbana,, prevenzione e controllo coinvolgendo anche il Comune di Pavia che ha predisposto un progetto per accedere al finanziamento. L’iniziativa prevede un costo stimato di 5mila euro in ore straordinarie che saranno interamente versate dalla Regione attraverso la prefettura di Pavia. L’importo potrebbe essere modificato in base alle reali ore che si potranno effettivamente svolgere e che saranno poi rendicontate.