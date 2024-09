Vietato farlo arrabbiare | Sinner travolge Jarry il colpo impossibile che apre la rimonta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non fateJannik, mai. Ormai nel circuito Atp lo sanno tutti: il numero 1 del tennis mondiale, soprattutto dopo il ritorno dall'infortunio all'anca che ne ha condizionato l'estate, è un "turbodiesel", parte piano per poi uscire alla grande soprattutto sui cinque set. In campo a Pechino, ai sedicesimi dei China Open, il 23enne di San Candido lo ha dimostrato ancora una volta contro il povero Nicolà s. Il cileno numero 28 del ranking si illude, gioca un primo set quasi perfetto e vince 6-4.è un po' macchinoso, forse anche sorpreso dal pur ostico avversario, ma dal secondo parziale comincia un'altra partita in cui l'altoatesino versione Caterpillar scava un solco sempre più incolmabile con il sudamericano, superato in scioltezza 6-3 nel secondo set e poi definitivamente (e verrebbe da dire inevitabilmente) travolto nel terzo per 6-1.