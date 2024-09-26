Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 09:45 (Di giovedì 26 settembre 2024) Viabilità DEL 26 SETTEMBRE 2024 ORE 9.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBRE 2024 ORE 9. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; STESSA STUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, E SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA FINO ALL’USCITA PER LA COLOMBO; A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA VIA VALLELATA E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA SEMPRE VERSO ROMA; UN INVITO ALLA PRUDENZA, INFINE, PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI SPIGNO SATURNIA CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL KM 23 NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 08:45 - 35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI MACCARESE: POSSIBILI RITARDI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI; E COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO VERSO LA CITTA’, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE A DALLA PRENESTINA FINO ALLA VIA DEL MARE; A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO, TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO; UN INVITO ALLA PRUDENZA, INFINE, PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI SPIGNO SATURNIA CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL KM 23 NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 08:15 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AURELIA A CAUSA DI UN ICNDIENTE CI SONO CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’. romadailynews
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