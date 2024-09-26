Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 08:45 (Di giovedì 26 settembre 2024) Viabilità DEL 26 SETTEMBRE 2024 ORE 8.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 08:15 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AURELIA A CAUSA DI UN ICNDIENTE CI SONO CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 07:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AURELIA A CAUSA DI UN ICNDIENTE CI SONO CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 20:30 - SINO A FINE SERVIZIO SU TUTTE E 3 LE LINEE SARÀ ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO CHIUDIAMO CON I CANTIERI NOTTURNI SULLA A1 ROMA- NAPOLI PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, FINO AL 26 SETTEMBRE SARA’ ESEGUITA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLO SVINCOLO DI COLLEFERRO IN ENTRATA VERSO NAPOLI E IN USCITA PER CHI PROVIENE DA ROMA IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO DI VALMONTONE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE , Servizio fornito da Astral. romadailynews
- "Servizi migliori con l'autonomia differenziata" - ...tributi come l'Irap e la tassa automobilistica potrebbe essere attribuita direttamente alla Regione,... in provincia di Imperia, dedicato alla viabilità tra Piemonte e Liguria, con particolare ... ideawebtv
- Allerta meteo per forti piogge in Alta Valle - Aostasera - Il centro funzionale della Regione ha emesso un'allerta meteo gialla - ordinaria criticità per forti piogge attese in Alta ... causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad ... aostasera
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