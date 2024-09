Verso Monopoli-Benevento turn over? No grazie | le probabili formazioni al Veneziani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA distanza di quattro giorni dal poker rifilato al Foggia, dovrebbe essere unmolto simile negli undici iniziali quello che affronterà stasera ilal ‘’ (fischio d’inizio alle 20:45). Rispetto al match contro i Satanelli mister Auteri ha recuperato solo Capellini, pronto a riprendersi il posto al centro della difesa accanto a Berra, ormai stabilmente in quel ruolo con Oukhadda a destra e Viscardi sul versante opposto. Difficile, poi, che il tecnico di Florida decida di rompere la coppia Talia-Prisco, entrambi in stato di grazia e reduci da prove davvero convincenti, magari rimandando ilin quella zona di campo alla gara successiva (lunedì 30 settembre) al “Ciro Vigorito” contro la Juventus Next Gen. In attacco l’unico avvicendamento potrebbe riguardare Perlingieri per fare posto a Lanini, reduce da due gol consecutivi.