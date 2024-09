Venezuela | Machado grazie a Italia e a Meloni per sostegno a popolo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (LaPresse) – “alla tua presidente del Consiglio dei ministri Giorgiaper l’enormealno”. Lo scrive sul suo profilo X la leader dell’opposizionena Maria Corina. “Siamo uniti da legami profondi e so che possiamo contare su di voi per affermare la nostra sovranità popolare e la decisione del 28 luglio – prosegue – la voce di Georgia, che presiede oggi il G7, all’Onu è la dimostrazione che le principali potenze mondiali comprendono la priorità che ha per il mondo democratico la risoluzione rapida e pacifica del conflitto in”.