Vendemmia 2024 l’Italia torna primo produttore di vino al mondo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo die tempo anche di stime sulla produzione dell’annatache, a oggi, sembra promettere un raccolto sicuramente migliore rispetto al 2023. Secondo i dati presentati da Osservatorio Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini (Uiv), sono 41 milioni gli ettolitri stimati per la, in crescita del sette per cento rispetto all’anno passato. Sebbene i volumi risultino inferiori rispetto alla media dell’ultimo quinquennio (-12,8 per cento), questasembra confermare peril ruolo dimondiale, data la forte diminuzione della produzione francese (-18 per cento sui valori 2023). A contenere il potenziale produttivo c’è l’impatto di fenomeni climatici estremi, dalle piogge eccessive al Centro-Nord alla siccità nel Sud, che si somma alle difficoltà che ilsi trova ad affrontare sui mercati.