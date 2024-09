Un' opera d' arte unica celebra il lancio del nuovo capitolo della saga del videogioco Nintendo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (askanews) – Dalalla street art: in occasione deldelgioco “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom” per le consoleSwitch, l’artista Andrea Gandini, celebre per le sculture in legno, ha realizzato nei pressi del Circo Massimo a Roma un’dedicata all’albero Deku, personaggio molto noto a chi frequenta laprincipessa Zelda, che dal 1986 è protagonista delle storie del gioco.