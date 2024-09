Università Tor Vergata Maurizio Maggiani inaugura nuovo anno accademico di Sari

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lo scrittore e poetaterrà la sua lectio in apertura dell’del corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali () Lo scrittore e poeta, vincitore di moltissimi premi prestigiosi per la narrativa e per la poesia, sarà ospite il prossimo 30 settembre nell’Aula Magna della Facoltà di Economia dell'di