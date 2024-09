Una mappa interattiva per i lavori green

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dal grigio al verde, con una vera e propriadegli interventi sostenibili, consultabile sul sito del Comune. In occasione della MilanoWeek - che prende il via oggi - l’assessorato all’Ambiente ha presenta un bilancio deiportati avanti e in programma. Dalla salvaguardia e tutela dei parterre alberati nelle vie Cadore, Aselli, Celoria, alle oltre 20.500 nuove piantumazioni da novembre 2023 a oggi. Dalla riqualificazione dei giardini alla rigenerazione dell’area Bovisa-Goccia, "uno dei più importanti e ambiziosi progetti di bonifica e ripristino di suolo". Depavimentare, ripristinare i suoli, creare nuovo verde "sono le linee guida per fare di Milano una città più sana, sostenibile e vivibile - spiega l’assessora all’Ambiente Elena Grandi -. Azioni concrete i per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici".