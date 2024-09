Una maglia una storia … l’Arezzo 1982-83 di Menchino Neri

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladel-83 Seconda tappa del viaggio in Toscana tra le ultime maglie arrivate in collezione. Questa settimana parliamo di una bellissimada trasferta delutilizzata nella stagione-83. Laè una bellissima divisa invernale da trasferta. È stata prodotta da un’azienda di nome “Wearover” di cui, purtroppo, non ho trovato purtroppo molti riscontri. E’ in acrilico pesante e reca la parte superiore del colletto ed i polsini amaranto, per ricordare i colori sociali del club toscano. Sempre di colore amaranto sono le lunghe strisce che troviamo ai lati dellache richiamano chiaramente quelle sulle maglie prodotte dalla nota azienda sportiva tedesca Adidas.