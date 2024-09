Una foto ritrae la premier e il magnate durante la cerimonia allo Ziegfeld Ballroom a New York mentre si scambiano uno sguardo effettivamente piuttosto complice Ma Musk mette subito a tacere i rumors

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 26 settembre 2024) È bastato un incontro, stare vicini, scambiarsi uno, inevitabile per chi sta fianco a fianco, come quando si consegna e si ritira un premio, ed ecco creato il perfetto gossip su un possibile “flirt” tra laGiorgia Meloni ed Elon. A smentire rapidamente le illazioni social di Simmon Goddeck, giornalista scientifico con un ampio seguito, ci ha pensato direttamente il numero 1 di Tesla, ovviamente su X. «Ero lì con mia mamma. Non c’è nessuna relazione romantica con laMeloni» scrive sulla presunta “attrazione”grafica con la Primo Ministro.