Un milione per Palazzo Menghetti

(Di giovedì 26 settembre 2024) La Conferenza regionale ha approvato il progetto di miglioramento sismico difinanziato con 1di euro. Buone notizie, dunque, per un immobile considerato quasi un corpo estraneo nel centro storico, essendo tanto voluminoso e in fortissima decadenza quanto inutilizzato praticamente da sempre, fin da quando venne acquistato dal Comune, decenni fa, non si è mai capito a quale scopo.