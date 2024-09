Ultime Notizie Roma del 26-09-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024)dailynews radiogiornale bene ritornate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio intervento della Premier meloni in assemblea bisogna riformare lo uno per rappresentare meglio tutti Non alcuni non possiamo voltare le spalle al Ucraina dice la presidente del consiglio e delegati Israele deve rispettare il diritto internazionale due popoli due stati il problema del nord del mondo sono connessi a quelli del sud ha detto ed affermato di aver sparato un missile balistico diretto contro Il quartier generale del mostrate nel centro di Israele vicino a Tel Aviv e come ritorsione per gli omicidi e l’esplosione dei cerca persone che la settimana scorsa hanno fatto in Libano una quarantina di morti circa 3000 feriti il missile terra-terra è stato intercettato sono risuonate le sirene a Tel Aviv e nella regione centrale Visciano allerta della Protezione Civile alluvione in ...