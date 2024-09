Ultime Notizie Roma del 26-09-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) il sindaco di New York Eric Adams è stato incriminato nell'ambito di un'inchiesta federale lo riporta il New York Times e sottolineando che le cose non sono ancora state rese note al pubblico Sono innocente e mi batterò con tutte le mie forze fatto sapere il primo cittadino della Grande Mela Adam è il primo sindaco in carica nella storia di New York essere incriminato da notizia arriva mentre il pressing su Addams da settimane non mento fra le ripetute defezioni della sua estrazione e le varie indagini avviate prezzo stretto entourage disordine nel carcereno di Regina Coeli alcuni detenuti dell'ottava sezione si sono rifiutati di tornare in per protesta hanno dato fuoco ad alcuni materassi la situazione poi tornata sotto controllo sarebbero state fatte esplodere alcune bombolette dei ...