Ultime Notizie Roma del 26-09-2024 ore 09 | 10

(Di giovedì 26 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata da una relazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro libanese ha detto al consiglio di sicurezza dell’ONU Israele sta violando la sua amica del suo paese o uccidendo a centinaia di Civili per questo chiedere consiglio di fare pressione sui regole per un immediato cessate il fuoco su tutti i fronti è rappresentante italiano risposto dicendo questo paese non vuole la guerra ma non ci sarà pace nella regione finché non sarà smantellata La minaccia dell’Iran il segretario di stato americano Anthony blinken reso noto che gli Stati Uniti stanno fornendo un altro pacchetto significativo di armi ed equipaggiamenti urgentemente necessari e l’Ucraina per difendersi dai continui attacchi della Russia questo aggiuntiva fornita in base alla solita presidenziale di prelievo dalle scorte del dipartimento della Difesa ha un valore di 375 milioni ...