Ultime dai campi | Fiorentina Monza Atalanta e Verona

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Novità sulle formazioni in vista della 6a giornata dionato: in due ai box Per mister Raffaele Palladino c'è da valutare la condizione dei giocatori infortunati. Dopo la seduta di scarico di martedì, ieri la squadra viola ha iniziato a preparare il derby con l'Empoli senza Marin Pongracic e Rolando Mandragora: entrambi frenati da noie muscolari ai flessori e ora potrebbero saltare