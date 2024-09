Udinese-Inter Runjaic fa fronte alle assenze | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) Kostasi preparano a sfidare in casa Simone Inzaghi. L’natore bianconero, con qualche assenza di troppo, mette a punto le mosse per. MOMENTI – Sabato pomeriggio, in un inusuale appuntamento delle ore 15.00, il Bluenergy Stadium ospiteràper la sesta giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da un periodo dispendioso, con i nerazzurri reduci dai due big match contro Manchester City e Milan e i bianconeri dall’impegno infrasettimanale in Coppa Italia. A livello psicologico, però, il momento appare diametralmente opposto, considerando che gli uomini di Simone Inzaghi sono usciti sconfitti dal derby di San Siro e quelli di Kostavittoriosi e con in tasca il passaggio del turno a discapito della Salernitana.