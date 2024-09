Udinese-Inter probabile formazione di Runjaic | tridente pericoloso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024)sarà la sesta giornata di Serie A Enilive 2024-2025 per laallenata da Simone Inzaghi e per quella diretta da Kosta. Di seguito le probabili scelte del tecnico dei friulani. LA SFIDA –sarà la sfida tra la terza e la quinta, in termini di classifica, di questa Serie A. I friulani, a quota 10 punti dopo 5 giornate appena trascorse, puntano al bottino pieno dopo aver rimediato la prima sconfitta in campionato contro la Roma di Ivan Juric. Il 3-0 maturato nella sfida dell’Olimpico non cancella l’ottimo inizio di stagione della compagine bianconera, intenzionata a rimettersi immediatamente sui giusti binari sin dalla gara contro laallenata da Simone Inzaghi., ladi: LE SCELTE – Indovrebbe puntare sulpesante.