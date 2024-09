Ucraina | Trump domani vedrò Zelensky a New York

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Washington (Usa), 26 set. (LaPresse) – DonaldincontreràVolodymyr. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente nel corso di un evento elettorale a New. Il presidente ucraino sarà allaTower di Newalle 9.45, le 15.45 in Italia. In questi giorni,ha duramente attaccato il presidente ucraino, accusandolo di non volere accettare un accordo con la Russia.