Tutto pronto per l' esordio della Fiera di San Michele attenzione alle modifiche della viabilità

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Entrano nel vivo i preparativi per l’edizione 2024di San, la prima delle due grandi manifestazioni dell’autunno santarcangiolese con un ricco programma di eventi: come di consueto, per consentire l’stimento e l’organizzazione, a partire da venerdì (27