Trump salvo dopo attentato parla per la prima volta Melania | È accaduto un miracolo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – "Il 13 luglio è stato un, lui avrebbe potuto non essere più con noi", così, in una rara intervista concessa a Fox News per promuovere l'uscita del suo libro '', ha rivelato come ha vissuto il tentato assassinio di Donald, avvenuto durante il comizio di Butler in Pennsylvania, in