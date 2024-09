Trombetti difende Lukaku | Ottimo acquisto funzionale al gioco di Conte Ha già fatto largamente il suo dovere

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’esperto sottolinea l’importanza del nuovo attaccantee invita a guardare avanti, in vista della prossima partita di Coppa Italia. Il professor Guido, noto esperto di calcio e analista sportivo, ha espresso la sua opinione sull’attualità del Napoli, focalizzandosi sul nuovo attaccante Romelu. In un editoriale per Radio Napoli Centrale,ha commentato le recenti critiche rivolte al calciatore, sottolineando la sua importanza nel progetto del tecnico Antonio. “È inverosimile vedere un accumulo di critiche su– ha dichiarato. – Ha dimostrato di avere due movimenti fondamentali: quello da centravanti boa e la capacità di andare in progressione”. L’analista ha poi evidenziato cherappresenta unstrategico per il Napoli, avendo il potenziale per contribuire significativamente al rendimento della squadra.