Treviso coppia di anziani trovata senza vita in casa | ipotesi omicidio-suicidio

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sono stati ritrovatiin camera da letto, due, lui 90 anni, lei 82, con ferite di arma da fuoco. È accaduto a Colmaggiore di Sopra, a Tarzo, in provincia di. L’commesso dal 90enne. La pistola è stata rinella stanza ed era regolarmente detenuta dall’uomo per uso sportivo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.