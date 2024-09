Traffico Roma del 26-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Luceverdeintenso sulle principali strade della città sul grande raccordo anulare i collegamenti delle due carreggiate tra la Casilina il libro per la 24 in carreggiata interna in collegamenti tra la cassa e visse la Salaria file anche tra laFiumicino e lo svincolo di Ciampino in carreggiata esterna sull’altra turbano della 24 si sta in coda tra Togliatti e Tor Cervara in uscita daè trafficata la tangenziale est in direzione di quest’ultima code per lavori in corso su via del Foro Italico con una riduzione della carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni e code anche a San Giovanni Napoli tra la Tiburtina della Salaria verso lo stadio incidente con nel file sulla via del mare all’altezza del chilometro 14 all’altezza di via Pavullo in direzione a Ostia e altro incidente in via di Tor Cervara incrocio di via amarilli alle 21 di questa ...